Angelo est restaurateur depuis des années. Mais il n’accepte pas qu’on lui manque de respect dans son établissement. Bertrand l’a appris à ses dépens.





Depuis ses 14 ans, Angelo baigne dans le monde de la restauration. Passé par toutes les étapes du secteur en débutant comme serveur avant de devenir patron de son restaurant, Angelo est fier de sa réussite et du métier qu’il exerce. Propriétaire d’une pizzeria, l’homme reçoit la visite de Bertrand dans son restaurant en mai 2013 à Estinnes. Mais la soirée se passe mal. Bertrand et sa société de gilles manquent de respect à Angelo. « J’ai été obligé de les mettre dehors. Je les ai soignés, nourri et ils m’ont manqué de respect », affirme Angelo.

Le 12 janvier 2014, les deux hommes se croisent au salon communal. Angelo se rend sur place pour participer au souper moules organisé. Bertrand quitte les lieux. Dans le couloir, une empoignade entre Angelo et Bertrand se produit. D’après un témoin, Angelo a violemment jeté au sol Bertrand. Mais Angelo insiste et affirme avoir simplement attrapé la victime. « J’ai repensé à tout ce qui avait été dit et je l’ai attrapé. Ensuite, des gens sont venus nous séparer et il est surement tombé à cause de ça. » Bertrand a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois, ce qui augmente la gravité des faits.

Angelo a été condamné, par défaut, à 30 mois de prison ferme et à une amende de 1.500 € le 17 novembre 2016. Après avoir été intercepté à Zaventem, le restaurateur s’est opposé à la peine. Le ministère public a requis la confirmation de la peine prononcée. Selon la substitute Marr, le doute sur la culpabilité d’Angelo n’existe pas. La défense plaide un acquittement. Jugement, le 27 février.