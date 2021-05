Comme d'autres, la commune de Courcelles a fait au mieux : ils ont accordé des espaces publics, en trottoirs ou sur des places de stationnement, aux établissements Horeca. Ils ont fermé une rue, aussi.

Mais tous n'ont pas la place pour faire une terrasse, même avec la meilleure volonté du monde: "le souci chez nous, c'est que c'est une grande chaussée, on n'a pas d'accès au trottoir. La commune nous a donc proposé une parcelle sur la place Roosevelt, sur le parking. On a décidé de l'aménager au mieux", explique Tom, du Ristobar (petite restauration italienne fait maison). Neufs emplacements sont réservés en tout sur la grand-place.



De fait: une entreprise locale est en train d'installer une terrasse "en dur", avec terrassement et klinkers. "La place n'est pas de niveau, et on voulait faire quelque chose de bien et de chouette pour nos clients sur 60 mètres carrés", ajoute Tom. Un investissement qu'il estime nécessaire: des amis restaurateurs lui ont aussi prêté des tables et des chaises, pour être cosy. "Il faudra traverser la route pour les servir, mais on met toutes les chances de notre côté pour la reprise!"