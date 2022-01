OncoDNA, spécialiste de la médecine de précision pour le traitement du cancer et des maladies génétiques située dans Biopark de Gosselies, s'est uni à C2i Genomics, une entreprise spécialisée dans la surveillance du cancer annonçant ainsi son expansion en Europe au travers de ce partenariat.

OncoDNA opérera comme le laboratoire de référence qui mettra en œuvre la plateforme de C2i pour le séquençage du génome entier (WGS) et le suivi des maladies résiduelles minimes (MRD) dans le cadre de projets de recherche cliniques en Europe. Ce partenariat appuiera notamment une étude clinique interventionnelle, première du genre, menée par Gustave Roussy en France. "La grande expertise d'OncoDNA dans les opérations de laboratoire et l'interprétation des données ainsi que son savoir-faire commercial dans la mise sur le marché de solutions génomiques avancées et de biopsies liquides aideront à accélérer l'expansion et la commercialisation de C2i en Europe", déclare Asaf Zviran, PDG et cofondateur de C2i Genomics. "Ce partenariat apportera un soutien aux études cliniques et pharmaceutiques, et offrira la plateforme C2-intelligence à des fins de recherche clinique."

La plateforme C2-intelligence, qui utilise la reconnaissance de modèles par intelligence artificielle et l'analyse du génome entier, utilisera des technologies de séquençage avancées et la biopsie liquide pour favoriser la détection rapide et précise du cancer, surveiller la progression de la maladie et évaluer l'efficacité thérapeutique dans le cadre d’études cliniques. Tout ceci afin de permettre des décisions de traitement personnalisées, éclairées et rapides, et de soutenir le développement de traitements anticancéreux plus efficaces par le biais de partenariats pharmas.

Par cette collaboration, C2i et OncoDNA participeront à une étude clinique interventionnelle sur plus de 750 patients, menée par Gustave Roussy, important centre de cancérologie en Europe. C2i et OncoDNA fourniront des services de surveillance et d'analyse du cancer afin de tester l'utilité clinique d'un traitement progressif des métastases chez les patients présentant un risque élevé de récidive du cancer à la suite de soins standards. Cet essai panier comportera la détection de l'ADN tumoral circulant (ADNc) dans diverses tumeurs solides, notamment le cancer du poumon, le cancer du sein, le sarcome et les cancers gastro-intestinaux (GI). L'étude vise à fournir des preuves concluantes des avantages cliniques et économiques de la technologie de détection du cancer de C2i dans divers cancers solides. "OncoDNA partage avec C2i la vision de faire de la médecine de précision en oncologie une réalité pour les patients, permettant des décisions thérapeutiques plus efficaces et individualisées", commente Jean-Pol Detiffe, fondateur et Chief Strategy & Innovation Officer d'OncoDNA. "La technologie du génome entier de C2i offre une sensibilité ultra élevée tout en réduisant considérablement la complexité des opérations de laboratoire, éliminant ainsi le besoin de développer un test spécifique pour chaque patient, et permettant une solution rapide et à haut débit pour les patients atteints d’un cancer à travers l'UE. Ce partenariat complète notre gamme de services génomiques, de tests NGS et de logiciels d'interprétation des données."

Ce partenariat marque le début des activités commerciales de C2i sur le marché européen. Il intervient après une année de croissance et d'expansion mondiales considérables, notamment en Asie du Sud-Est grâce à un partenariat avec NovogeneAIT, aux États-Unis avec Premier Inc. et sur le marché chinois avec NuProbe Global.