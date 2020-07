On a tous des réactions épidermiques quand on entend parler d'abandon d'animaux, on peut voir que l'opinion publique s'insurge sur les réseaux sociaux dès que la question de ce problème est abordée, mais pour l'échevine du Bien-être animal, Françoise Daspremont (PS)

Une campagne de sensibilisation, via le hashtag #OnCompteSurToi, est lancée depuis ce lundi. Pour faire comprendre aux Carolos qu'acheter un animal, ce n'est pas comme un acheter un objet : c'est un être vivant, qui mérite respect et qui amène des responsabilités. "On sait bien qu'on ne va pas éradiquer totalement les abandons par cette campagne, mais si elle est suffisamment relayée, partagée, discutée, on pourra peut-être aider à enrayer un peu de phénomène... parce qu'on craint qu'il n'explose maintenant qu'on entre en déconfinement et que les vacances reprennent pour pas mal de gens."

En effet, jamais la SPA n'a placé autant d'animaux de compagnie que durant le confinement : le taux pour les chiens est de 100% de placements dans une nouvelle famille, du jamais-vu. "Parce que les animaux donnent une présence, de l'amour, et que beaucoup de gens se sont tournés vers ces compagnons durant le confinement", observe l'échevine. Du coup, à la fois la SPA et le conseil consultatif du Bien-être animal, qui fait remonter les informations du terrain vers la Ville et le pouvoir politique, on espère qu'on n'est pas à l'aube d'une vague d'abandon exceptionnelle qui suit la vague d'adoption elle aussi exceptionnelle. "Pour l'instant, ce n'est heureusement pas le cas. En 2019, il y a eu près de 1.850 cas d'abandon recensés, ici avant les congés on n'en compte que 1.000, ce qui est plutôt bon signe. Mais on craint que ce ne soit qu'un effet temporaire de la pandémie, il faut éviter que ça n'évolue dans le mauvais sens pour les animaux." © BAUWERAERTS DIDIER

L'objectif de la campagne est de rappeler que l'adoption d'un animal, que ce soit un chat, un chien, un rat, un poisson rouge, ... c'est une responsabilité. Quand on prend un animal de compagnie, il faut le soigner, il faut le nourrir, il faut s'en occuper, il faut trouver des alternatives si on part en vacances. "Il faut se poser les bonnes questions avant de songer à adopter : prenons l'exemple d'un grand chien... Est-ce que les enfants pourront cohabiter avec lui? Est-ce qu'on a l'espace pour l'accueillir? Est-ce qu'on va devoir le laisser seul en journée quand on travaille? Est-ce qu'on sait combien ça coûte en nourriture, en vétérinaire? Est-ce qu'on connait les prix d'une pension? Est-ce qu'on a des amis pour s'en occuper en cas de vacances ou d'accident de la vie? Le site pense-bête.be permet de trouver toute une série de questions qu'il faut se poser avant d'adopter."

L'autre objectif, c'est de rappeler qu'il existe des moyens de se décharger de cette responsabilité sans pour autant abandonner son animal n'importe où. "Et nous sommes bien au courant que certaines personnes doivent malheureusement abandonner leur compagnon à un moment, que ce soit par manque de moyens ou par impossibilité pratique comme une hospitalisation, mais il existe des alternatives à l'abandon : on peut s'en séparer correctement, avec dignité, en le donnant sur jadopte.be, en faisant appel à des associations ou la SPA, etc. Sinon, c'est de la maltraitance animale, et en plus d'être puni par la loi et passible d'une amende, si votre animal abandonné cause des dégâts, comme provoquer un accident ou mordre quelqu'un, c'est toujours le propriétaire qui en est responsable. On risque donc gros en abandonnant un animal, il faut le rappeler", insiste Françoise Daspremont. © BAUWERAERTS DIDIER

La campagne #OnCompteSurToi est accompagnée d'une vidéo et soutenue par plusieurs personnalités carolos, dans la culture, le sport ou la politique. Stacy Star fait notamment une apparition dans la vidéo. "Je compte sur chaque Carolo pour qu'il relaie le message sur les réseaux sociaux, avec son entourage, en partageant la vidéo ou une photo de soi avec son animal, et le hashtage #OnCompteSurToi, pour que cette campagne ait le plus grand impact possible!" conclut l'échevine.