Signeriez-vous un contrat de prêt sans en connaitre les détails, soit le taux d’intérêt et les conditions de remboursement ? "A Charleroi, la majorité communale vient de le faire", soutient le conseiller PTB et député wallon Germain Mugemangango. "Lors du dernier conseil, la tripartite a en effet validé le principe d’emprunter 46 millions d’euros. Non pas seulement pour faire face au défi de l’inflation des pensions payées au personnel, mais pour en financer les cotisations de responsabilisation découlant du taux insuffisant de statutaires."