La crise aura provoqué bien des changements dans notre vie quotidienne. Parmi ceux-ci le mode de déplacement et la découverte des espaces proches. Ce week-end, quelques représentants d'Ecolo Fontaine-l'Evêque vont s'atteler à entretenir le sentier traversant une partie du quartier de Wespes situé à Leernes.

Cette initiative locale est destinée à poursuivre le désir de changement en terme de mobilité douce. Les sentiers, constituent un moyen de se déplacer à l'abri des voitures. Que ce soit à pied ou à vélo, les sentiers offrent belles occasions de redécouvrir son quartier et sa commune. Le chantier n'est pas choisi par hasard car il est dans la continuité d'un autre projet réalisé sur le même site. "Lors de l'été solidaire, une poignée de jeunes en ont remis certains en état. Au-delà de saluer leur initiative, nous voulons continuer ce travail afin de rendre les sentiers de notre commune plus accessibles et agréables à emprunter", explique la conseillère communale Ecolo et coprésidente de la section locale Emilie Timmermans.

Le groupe regrette de ne pas pouvoir lancer un appel aux bénévoles. Pour des raisons sanitaires évidentes les rassemblements de personnes sont encore à proscrire.

"Nous aurions aimé faire appel aux citoyens volontaires du quartier, mais le contexte sanitaire et les précautions nécessaires contre la propagation de la covid19 ne nous le permettent pas, malheureusement."

Pour ceux qui auraient souhaité participer à l'opération, Ecolo assure que d'autres initiatives auront lieu dans l'avenir.