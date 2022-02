Ce dernier, condamné par défaut pour attentat à la pudeur sur sa fille mineure de moins de 16 ans, a formé opposition au jugement. En août 2019, une connaissance du prévenu a porté plainte contre ce dernier pour attentat à la pudeur sur sa fille née en mars 2006. "L'homme qui a déposé plainte s'était rendu chez un ami en commun où une discussion à propos de problèmes d'inceste a eu lieu. Par la suite, le plaignant s'est rendu chez l'épouse du prévenu et cette dernière a parlé d'abus commis huit mois auparavant sur sa fille", a précisé le ministère public.

Selon la victime, son père lui aurait touché le sexe et la poitrine, avant de l'enlacer alors qu'il dormait dans le lit tiroir de la chambre de sa fille. "Au départ, on m'a accusé d'un viol. De manière régulière, il arrivait que nous dormions ma femme et moi dans la même pièce que les enfants. À une seule reprise, j'ai eu un contact avec ma fille. Je pensais que c'était ma femme qui se trouvait à côté de moi et pendant mon sommeil, je l'ai enveloppé. À ma grande surprise, ce n'était pas mon épouse, qui avait regagné la chambre conjugale", s'est expliqué le prévenu parlant de "malentendu".

Me Piron a plaidé l'acquittement de son client. "C'est un dossier assez particulier où tout démarre à la suite d'une plainte d'une tierce personne qui a entendu qu'il y aurait eu des gestes déplacés de mon client envers sa fille."

Le jugement interviendra le 1er mars.