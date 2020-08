Crise covi-19 et les fortes chaleurs donnent plus que jamais l'envie de rester chez soi et de profiter, si c'est le cas, de passer des vacances relaxantes.

A côté de ceux qui se prélasseront il y a les étudiants qui n'ont pas le choix d'étudier pour les sessions de septembre alors où se poser et ouvrir ses syllabi ?

Certaines maisons des jeunes ouvraient leurs portes en juin dernier pour accueillir les étudiants. La crise sanitaire est passée par là et a changé les modalités. Il est toujours possible d'étudier à la maison des jeunes de Marcinelle, Grand place 23. Les réservations sont toujours souhaitables au 071/28 51 20. Un parking est à disposition.

Autre endroit propice aux études, l'Université Ouverte de Charleroi. Toujours au mois d’août, l’Université Ouverte (Caserne de Trésignies, Boulevard Général Michel 1B, à 6000 Charleroi) accueille les étudiants du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00. Toute personne intéressée peut prendre contact au 071/65.48.30 ou info@​uo-​fwb.​be. Une réservation préalable est obligatoire. Il est possible d'accueillir 14 étudiants dans chacune des 3 classes disponibles. Un parking gratuit est à disposition. Les étudiants qui le souhaitent peuvent venir avec une gourde car une fontaine à eau est en libre accès.