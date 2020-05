Les cours reprendront - le 18 mai pour les grands de 6e et le 25 pour les plus jeunes de 1re et 2e - dans quatorze communes de la région : Charleroi, Châtelet, Thuin, Erquelinnes, Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul, Merbes-le-Château, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Farciennes, Anderlues et Fontaine-l’Évêque. Dans l’enseignement catholique, on recommande par contre une reprise des cours le 19 mai pour les 6e primaires.

À Lobbes et Courcelles, la reprise des cours sera partielle : les 6e rentreront bien le 18, mais il n’y aura aucun cours prévu pour les 1re et 2e. Même chose aux Bons Villers, où les 1re reprendront en plus le 25, mais probablement pas les 2e.

Trois communes ont, quant à elles, décidé de ne pas rouvrir leurs salles de classe avant septembre : Fleurus, Sivry-Rance et Aiseau-Presles. L’impossibilité de respecter les mesures sanitaires, le peu d’enfants qui prévoyaient de toute façon de se présenter, le risque de contagion et le manque d’intérêt pédagogique sont, tour à tour, mis en avant par les collèges.

Enfin, pour Pont-à-Celles et Momignies, la décision doit encore être prise. Ce sera fait et annoncé ce mercredi.