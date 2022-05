Le travail effectué en centre-ville par la police de Charleroi pour éradiquer le triste phénomène du trafic de produits stupéfiants produit des résultats probants. Ce mardi après-midi, c'est encore une fois grâce au travail de policiers en civil qu'Abdoulaye a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le jeune homme, né en 2001, a été appréhendé par les agents, rue du Grand Central à Charleroi le 12 mars dernier.

Ce jour-là, ces derniers ont remarqué le comportement suspect du prévenu qui accostait des gens en pleine rue. Interpellé, Abdoulaye avait sur lui quatre pacsons de cannabis et six boulettes de cocaïne planquées dans un emballage de chewing-gum. Ce dernier est rapidement passé aux aveux, confirmant bien avoir acheté le cannabis peu avant à la rue Turenne et revendre une partie de sa marchandise pour subvenir à ses besoins. Pour la cocaïne, Abdoulaye jure qu'il venait de ramasser les boulettes au sol.



Le substitut Henry sur base, notamment, des photos du prévenu posant avec des liasses de billets considère qu'il vendait également de la cocaïne. Une peine de 18 mois de prison, comme de coutume dans ce type de dossiers, est requise. Me Cigna, à la défense, plaide une suspension probatoire du prononcé en estimant que le simple fait de penser ne suffit pas à prouver la vente de cocaïne.



Jugement la semaine prochaine.