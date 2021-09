Maxence ne fonctionne pas de manière rationnelle pour résoudre des conflits. Lui est plutôt adepte des menaces et du harcèlement. Céline et Audrey, ses ex-compagnes, peuvent d’ailleurs en témoigner. En 2018, elles ont été harcelées, ainsi que Laurent, le nouveau compagnon de Céline.

Le prévenu a passé plusieurs appels téléphoniques et envoyé une centaine de SMS insultants et menaçants. Il a notamment menacé « de mettre une balle dans la tête de Laurent s’il le voyait ». Audrey, elle, a été victime de coups et de menaces avec un couteau de cuisine.

Steve, le frère d’Audrey et ex-beau-frère du prévenu, a reçu plusieurs messages vocaux virulents. « Je suis pire que le Sida, je vais te niquer ».

Déjà connu pour rébellion et coups et blessures, Maxence risquait d’être condamné à un an de prison ferme par défaut. Peine requise par le parquet. Finalement, c’est une peine de 18 mois de prison qui a été prononcée.