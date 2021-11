Wendy vient d’apprendre à ses dépens que ce qui pourrait être considéré comme une banale publication sur un réseau social peut avoir de graves conséquences pour elle et pour la victime…

Lorsque Wendy était citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi, au même moment, un Flémallois de 34 ans était poursuivi devant la Cour d’assises (une première en Belgique) pour menaces d’attentat et pour incitation à la haine sur Facebook. Wendy avait également posté un message sur Facebook. Post qui ciblait un homme, que la mère de famille accusait publiquement d’avoir commis des attouchements sur son fils. La justice n’avait pourtant pas prouvé l’existence de ces prétendus faits.

Comme si cela ne suffisait pas, pour nuire un maximum à l’honneur de la victime, le message posté le 14 mai 2018 donnait l’identité, la photo et l’adresse du prétendu prédateur sexuel. Rapidement, en l’espace de quelques minutes, le statut a été partagé plus de 190 fois, avec des conséquences dramatiques pour l’homme injustement pointé du doigt, victimes de menaces et d’insultes à plusieurs reprises par d’autres utilisateurs.

Ce lundi matin, la prévenue a écopé d’un an de prison par défaut, également pour une scène de coups et blessures sur son compagnon lors de laquelle elle lui avait ouvert le menton avec un morceau de verre.