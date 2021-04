Le dernier codeco a annoncé l'ouverture des terrasses le 8 mai. Malgré cela, certains cafetiers et restaurateurs ont tout de même déclarés qu'ils allaient ouvrir leurs établissements, salles et terrasses.

Si des communes communiquent leur position sur la question, à Charleroi on se positionne également. "Il convient de tenir compte des décisions du codeco et il va de soi que nous n'inciterons en aucun cas à ne pas les respecter. Par ailleurs, nous étudions en interne les moyens de préparer au mieux la réouverture de l'horeca. Des contacts sont pris avec le secteur pour analyser la situation et trouver des solutions concrètes," nous explique-t-on au cabinet du bourgmestre.

Du côté de l'échevinat du Commerce on y voit l’opportunité de profiter d'une semaine supplémentaire pour introduire une demande d'agrandissement de terrasse. "Il est toujours possible de demander son extension de terrasse via le formulaire disponible sur le site de la ville. Officiellement, les terrasses pourront s'étendre à partir du 8 mai puisque c'est la loi. Si une personne décide d'ouvrir sa terrasse étendue ce sera à ses risques périls puisque la loi dit que cela ne sera autorisé qu'à partir du 8 mai."

Alors que c'est la loi qui prévaut en ce qui concerne l'ouverture prochaine, au cabinet de Babette Jandrain on assure que des contacts seront pris avec les représentants de l'horeca pour que tout se passe au mieux. "Nous insistons qu'il est encore tout à fait possible d'introduire sa demande d'agrandissement car il est nécessaire que la police mobilité se rende sur place et rende un avis. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait cela laisse une semaine supplémentaire car nous avons travaillé dans l'optique d'être prêts pour le 1er mai."