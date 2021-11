C'est un grand jour pour l'entité de Courcelles et plus particulièrement pour le village de Gouy. En comité restreint pour cause sanitaire, Caroline Taquin députée-bourgmestre de Courcelles a inauguré, accompagnée des membres du collège communal, courcellois le tout nouveau pont.

© NGOM

Durant la cérémonie, la bourgmestre est revenue sur les principales étapes. "Ce n'est pas tous les jours que l'on inaugure un pont dans une commune. Ce jour est donc historique ! Ce pont tant attendu, tant débattu et si essentiel vient d'être enfin terminé pour le grand plaisir et soulagement des gouytois. La fermeture du pont en février 2019 pour des raisons évidentes d'instabilités a isolé les riverains de tout un quartier, les plongeant dans un désarroi total : plus de liaison avec les commerces locaux, plus de liaison avec la gare et plus de liaison avec l'école. Afin d'atteindre l'autre berge de nombreuses propositions furent émises jusqu'à l'utilisation d'un radeau."

Suite à la fermeture du pont, les services communaux s'étaient mobilisés en mettant sur pied un système de navettes afin de parcourir les quelque cinq kilomètres de déviation. "Finalement, après des mois de négociations fermes, nous avons obtenu l'accord en 2019 du ministre des travaux publics en charge du dossier de l'installation d'un pont provisoire sur le canal."

Caroline Taquin a tenu également à remercier les ministres Carlo Di Antonio, Philippe Henry et jean-Luc Crucke ainsi que les différents intervenants qui ont contribué à l'élaboration financière et matérielle du pont.

Le nouvel ouvrage flambant neuf de quelque 6 millions d'euros enjambe désormais, et en une seule fois, les voies de chemin de fer ainsi que le canal Charleroi-Bruxelles. "Il aura fallu relever quelques challenges pour arriver à ce résultat. Nous avons dû travailler en tenant compte des inconvénients liés aux voies de chemin de fer. Un planning a été établi afin de couper la circulation des trains le temps de placer des éléments du pont," explique Pierre Coupienne, ingénieur dirigeant du chantier.

© NGOM

Le pont provisoire sera démonté ce samedi et sera probablement placé dans la région liégeoise durement touchée par les inondations de juillet.

Les prochains chantiers de grande ampleur seront situés sur les sites éclusiers de Marchienne, Gosselies et Viesville.