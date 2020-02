Le mercredi 12 février, quelque centaines de jeunes de groupes-écoles Amnesty et de groupes scolaires Oxfam-Magasins du monde se réuniront à Charleroi pour la Journée Oxfamnesty. Le thème principal de cette journée portera sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. "Business is business, but let’s make it (human) right(s) !", c'est le message.

"Alors que notre planète étouffe sous la pollution et les déchets, et que les droits humains de millions de personnes sont piétinés chaque jour dans des usines ou des ateliers aux quatre coins du monde, la responsabilité environnementale et sociale des entreprises doit plus que jamais être au centre de l’attention de toutes et tous, expliquent les organisateurs. Dans une atmosphère ludique et propice à l’échange, nos jeunes militant·e·s seront sensibilisé·e·s à cette problématique dont ils et elles devront s’emparer pour relever les défis qui s’imposent à nous tou·te·s et à eux."

Tout au long de la journée, Amnesty International et Oxfam-Magasins du monde, en collaboration avec Greenpeace, Entraide et Fraternité, et Achact, ainsi qu’avec des comédien·ne·s et des rappeurs, organiseront des ateliers.

Objectif: immerger les participant·e·s au cœur du fonctionnement de diverses entreprises dont l’impact est négatif sur les droits humains et/ou l’environnement. Ces ateliers porteront entre autres sur l’industrie automobile, le secteur de la mode, la production de chocolat ou encore l’extraction de cobalt pour la production de nos smartphones. Ils veulent aussi amener les jeunes à prendre conscience de leur capacité d’action.

"La journée se clôturera par une flashmob géante qui sera filmée par un drone et diffusée sur les réseaux sociaux. L’action consistera pour les jeunes à se disposer en cercle pour former le cadran et les aiguilles d’une horloge, de façon à symboliser le temps qui presse et rappeler aux autorités belges qu’une loi sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se fait toujours attendre en Belgique", explique aussi le communiqué de presse transmis aux rédactions.





En pratique :

- Quand ? Le mercredi 12 février, de 9 h 15 à 16 h 15.

- Où ? Espace Meeting Européen (CEME), rue des Français, 147 à 6020 Charleroi.