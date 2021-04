Fondateurs de l'entreprise Aux petits bonheurs, Pierre Moreau et son épouse Nadia Dumont se sont investis dans la distribution de produits durables. Le petit dernier est une de leurs propres créations : Oze. Avec ses gourdes et lunch box réutilisables et made in Charleroi, Oze entend aider petits et grands à adopter des réflexes simples et sains au quotidien et à contribuer à un avenir plus durable.

La démarche part du constat que la quantité de plastique présente dans les objets de notre quotidien et de celui de nos enfants est très importante. La volonté de Pierre et Nadia et d'inviter à de nouveaux réflexes pouvant aider à une préservation responsable de l'environnement. "Un petit peu partout on combat l'utilisation du plastique et de toutes les micro particules qui sont transférées dans la nourriture," explique Nadia.