Il y a un mois, Özen était convoqué devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour violences intrafamiliales. Le 21 février 2020, à Charleroi, le prévenu s’était disputé avec sa compagne, avec laquelle il est en couple depuis 5 ans.

Durant la scène, cette dernière avait reçu des coups et sa fille, qui avait tenté d’intervenir, n’avait pas été épargnée puisque son beau-père l’a repoussée contre le mur.

Les deux femmes qui présentaient diverses blessures ont été enfermées dans la chambre par Özen.

Une peine d’un an de prison ferme avait été requise contre le prévenu, déjà connu pour stupéfiants et auprès du tribunal de police. Finalement, c’est une peine avec six mois de plus qui a été prononcée.