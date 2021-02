Ce lundi, le tribunal correctionnel de Charleroi n’a pas eu la chance d’entendre les explications d’Özen, qui est poursuivi pour une scène de violence intrafamiliale sur sa compagne et sa belle-fille.

Le 21 février dernier, à Charleroi, le prévenu s’est disputé avec sa compagne, avec laquelle il est en couple depuis 5 ans.

Durant la scène, cette dernière reçoit des coups et sa fille n’est pas non plus épargnée. « Elle a tenté de s’interposer, mais elle a été violemment projetée contre le mur », explique le parquet.

Résultat : des blessures aux côtes. Par la suite, les deux femmes ont été enfermées dans la chambre. « Impossible de quitter la maison. La porte d’entrée avait été fermée à clé. »

Déjà connu pour stupéfiants et auprès du tribunal de police, Özen risque un an de prison ferme. Jugement le 15 mars.