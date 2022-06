L’événement, pandémie oblige, était passé à la trappe pendant deux ans. Mais, cette fois, toute l’équipe organisatrice repart au charbon pour cette nouvelle édition du Panorama Festival. Le panorama, ce sera évidemment celui brossé par les diverses propositions musicales qui vont rythmer ce samedi après-midi ; ce sera aussi, et surtout, le paysage offert aux regards, depuis le sommet du terril des Hiercheuses.

Habituellement inaccessible car propriété privée, ce haut et large terril, qui surplombe notamment l’A503, est réquisitionné pour ce festival qui se veut toujours familial, avant tout. Les organisateurs soulignent : "C’est un pique-nique musical en altitude, qui durera de 13 heures au soleil tombé. C’est kids friendly et dogs friendly, il faut simplement prévoir de bonnes chaussures, de l’eau, le pique-nique et un k-way, juste au cas où." Un bar à bières sera accessible sur le site, l’entrée se fera via la rue des Hiercheuses.

Côté prestations musicales, la variété sera donc la norme. Les organisateurs, dont la plateforme Le Vecteur, n’hésitent pas à insister, en guise de conclusion : "Le Panorama festival, c’est entrée libre pour tous, car la nature est gratuite !"