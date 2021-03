Afin d’anticiper une prochaine décision de reprise des activités du secteur HoReCa par le Gouvernement fédéral, la Ville de Charleroi autorisera, sous certaines conditions, comme lors du déconfinement de 2020, la création ou l’extension temporaire de terrasses. Cette mesure est destinée à accroître le nombre de places disponibles pou un établissement HoReCa.

"Celles-ci permettront non seulement d’accueillir plus de clientèle dans le respect des règles de distanciation à l’extérieur du commerce, mais elles sont également un moyen pour l’HoReCa de se réapproprier l’espace public, explique Babette Jandrain, Echevine du Commerce. "Les commerçants jouent un rôle important dans nos villes. Ils sont un baromètre de leur vitalité. Des terrasses bien remplies ont un effet positif sur la propreté, sur la convivialité mais aussi sur la sécurité. Ma collègue Françoise Daspremont, en charge de l’Egalité des Chances, rappelait dans le cadre de la Journée internationale des Droits des Femmes que 98% d’entre elles ont déjà été harcelées dans l’espace public. Etendre les terrasses permettra notamment d’augmenter le contrôle social et donc de lutter contre ce fléau qu’est le harcèlement de rue."

L’extension demandée devra, a priori, être envisagée sur le trottoir, l’espace de stationnement ou l’espace public situé devant le commerce, idéalement dans le prolongement de l’établissement. Les établissements qui ont obtenu une extension en 2020 recevront la même autorisation, reprenant les mêmes conditions, mais devront tout de même introduire une demande.

La disposition de la terrasse devra permettre de préserver la sécurité des clients vis-à-vis de la circulation dans la rue. Une attention particulière devra être portée sur les différences de niveaux, entre le trottoir et l’espace de stationnement. Le respect de la distanciation sociale et des conditions de sécurité complémentaires qui seraient définies par le Gouvernement fédéral pour la réouverture des HoReCa est bien entendu primordial. L’aménagement devra aussi permettre aux personnes porteuses de handicap de se mouvoir en toute sécurité.

Le règlement "Terrasses" reste d’application. En particulier le demandeur s’engage à :

Placer le mobilier de manière sécurisée, et dans les limites du périmètre autorisé ;

·Ne placer que tables, chaises et parasols sur l’extension de terrasse ;

Utiliser du mobilier respectant la réglementation des enseignes et terrasses ;

Tout ranger à la fermeture du commerce chaque soir ;

Revenir à la situation initiale du plan de la terrasse au terme de la période définie dans l’autorisation temporaire.

Les établissement souhaitant introduire une demande peuvent le faire via le formulaire disponible sur le site de la Ville de Charleroi via le lien www.charleroi.be/formulaire/extensiontemporairedeterrasse

Les services de Police examineront les demandes en fonction de la disposition des lieux et du dossier de l’établissement.