L’homme de 60 ans a été victime d’une agression à son domicile par le compagnon et le beau-frère de Maude, qui venait de confier la haine qu’elle éprouvait pour son paternel à son chéri.

À l’origine de cette scène, une relation père-fille conflictuelle qui est devenue inexistante au fil des années. Maude ne supportant plus que son papa ne lui fasse plus plaisir, notamment, en refusant de lui prêter son véhicule. Lors d’une discussion banale avec Bryan, son chéri, cette dernière lui confie son mal-être et la haine qu’elle éprouve pour son papa sans oublier de donner des détails sur la disposition des pièces du domicile de son paternel. « Fou amoureux », selon son avocat, Bryan décide donc de se venger en organisant un vol avec violence avec Dylan, son frère.

Le 21 décembre 2017, vers 1h30 du matin, les deux hommes couchent le papa au sol, avec une arme pointée sur lui, et embarquent téléviseur, GSM, ordinateur, etc.

Des photos et un téléviseur qui accablent les prévenus

Si la justice est parvenue à identifier les prévenus, c’est grâce à la grande sœur de Maude. « Elle a montré des photos de connaissances à sa sœur de Facebook à son père. Et ce dernier a reconnu la tenue vestimentaire d’un des suspects », confirme le parquet. Le fameux téléviseur volé a quant à lui été retrouvé peu de temps après au domicile de la jeune femme.

Seul Bryan admet avoir participé au vol. Une peine de minimum 3 ans de prison a été requise contre le trio. Jugement le 6 décembre.