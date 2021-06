Comme si cela ne suffit pas, Halil s'est permis d'arriver en retard avec une dizaine de minutes de son retard à son audience. Ce qui n'a pas été du goût du juge Davio. "Oui, mais je viens de loin", ose rétorquer Halil.

Pour le ministère public, cela ne fait aucun doute qu'Halil est un homme violent envers les femmes. Plus particulièrement envers ses ex-compagnes, comme ce fut le cas de Jessica. Cette dernière, qui a partagé la vie d'Halil durant un an, a été victime de deux scènes de coups en avril et mai 2017. Lors de ces faits, Halil s'est énervé, car il a été réveillé pendant sa sieste dans le fauteuil ou encore parce que Jessica a refusé de le conduire, la nuit, à Charleroi. Ce jeudi, Halil minimise clairement sa violence, signalantInterrogé, Halil jurait ne pas être violent, affirmant mêmePourtant, ce dernier présente deux condamnations pour des coups sur une femme dans son casier judiciaire.Halil est également poursuivi pour des outrages sur agent. Scène lors de laquelle le prévenu a voulu lancer son... slip dans le visage d'un policier dans la cellule ! Une peine de 18 mois de prison est requise pour les faits de violence. Et un an de plus est requis pour un recel et l'utilisation d'une fausse plaque d'immatriculation.Jugement le 9 septembre.