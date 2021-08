© It's Me Neosiam/Pexels

Le 25 mai dernier, Anthony a déjà comparu pour des faits de coups et blessures volontaires sur une ex-compagne. Trois mois plus tard, rebelote pour le trentenaire, qui se représente de nouveau devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour des faits identiques. Cette fois-ci, la victime est Athena, l’actuelle compagne d’Anthony avec laquelle il a eu un enfant.

Le 12 juin dernier, Anthony admet qu’il était loin physiquement et psychologiquement. Ivre, ce dernier s’est distingué de la plus mauvaise des manières en s’emportant violemment sur sa compagne. Pourquoi ? À cause d’une crise de jalousie. La veille, Athena avait échangé des messages avec le père de sa fille avant que ce dernier vienne dire bonjour à son enfant…

Visite qu’Anthony n’a pas acceptée ! Alors, il a donné des gifles, des coups de pied et même mordu Athena avant que la police intervienne au domicile du couple à Jumet. Les policiers ont été contraints d’user de la force pour maîtriser physiquement Anthony, auteur d’une rébellion.

Le parquet s’oppose à la suspension probatoire proposée par la défense. À la place, il est préférable d’accorder un sursis probatoire afin qu’Anthony entame une formation pour la gestion de la violence. Jugement le 13 août.