Le 26 juin 2020, Davide circule à bord de son véhicule dans les rues de Wangenies lorsqu’il croise une voiture de la police. Ni une, ni deux, le conducteur appuie sur l’accélérateur pour échapper aux policiers puisque son véhicule n’est pas en ordre… Au volant de sa VW Polo, Davide fait abstraction des injonctions policières et roule à vive allure jusqu’à Gilly, à la rue Nanèche. C’est à cet endroit que Davide attend les policiers à sa trousse, debout à côté de sa voiture qu’il vient d’encastrer dans une porte de garage.

Une interpellation musclée

Déjà fautif sur l’entrave méchante à la circulation, Davide en rajoute une couche lors de son interpellation en décidant de ne pas se laisser faire et de se rebeller. Dans la VW Polo, les policiers découvrent deux boulettes de cocaïne et six boulettes de marijuana sous le siège conducteur.

Déjà condamné à deux reprises par le passé pour des faits en lien avec les produits stupéfiants, Davide se trouve en état de récidive. Une peine de 2 ans de prison est requise contre celui qui n’a plus le droit à obtenir un sursis simple. Le dossier a été mis en continuation à 15 jours, pour permettre au parquet de faire le point sur les confiscations à requérir dans le dossier.