Pour sa 26e édition, le Pardon de Marchienne se fera ces samedis 25 et dimanche 26 septembre. Le Pardon rassemble bateliers, plaisanciers, marins et autres utilisateurs de la voie. "Il se veut un rassemblement festif et une occasion de contacts informels entre navigants de toute catégorie et toute classe sociale", nous signale-t-on.

Concrètement, ça se déroulera autour du bateau-chapelle Spes Nostra, à Marchienne, qui sera ouvert au public tout le week-end pour boire un coup en compagnie des bateliers, et voir une exposition.

En parallèle, la Marine organisera des "job days" les deux jours, à l'administration communale de Marchienne-au-Pont. Devant se tiendra une brocante générale et nautique. Le château de Cartier, lui, aura une expo "75 ans de notre Marine".

"La Ville de Charleroi, Marraine de la Base navale de Zeebruges et dont les liens avec la Marine sont anciens, soutient cette manifestation qui présente une image positive et conviviale d’un quartier de la Ville de Charleroi en pleine rénovation et qui est proche du site de la future nouvelle caserne militaire, promesse d’emplois pour la région", explique par voie de communiqué Alicia Monard, l'échevine du protocole.

Samedi à 14h50, un cortège officiel avec la Musique Royale de la Marine, partira de la cour du château de Cartier, direction le quai de sambre (rive G) pour un défilé nautique de la Flamme de l'Amitié, avec la vedette fluviale de la Marine P902 Libération. De 15h40 à 16h, la Flamme de l'Amitié sera débarquée et emmenée au monument du Pardon, toujours en musique.

Plus de détails sur le programme: http://www.pardondemarchienne.be/