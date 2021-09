Dès le 1er janvier 2022, le stationnement dans ces zones ne nécessitera plus le placement d’un disque sur le pare-brise. Le contrôle sera automatisé par le passage de la scan-car un peu plus de toutes les deux heures. Cette mesure, et d’autres, ont été adoptées en conseil communal à la majorité au début du mois de juillet. C’est pour les PMR que les changements les plus marquants sont annoncés.

Comme l’indique Antoine Tanzilli à la tête de la Régie communale autonome (RCA) en charge de la gestion du parking, il est prévu de doubler les emplacements "Handicapé" dans les zones payantes. "Pour l’intra-ring, leur nombre va passer d’un peu plus de 80 à 170", observe-t-il, ce qui représentera quelque 3 % de la totalité de l’offre. Le marquage de ces nouveaux emplacements doit débuter prochainement. Contrairement aux parkings ordinaires, ceux-là sont sous la stricte et seule autorité de la police. Des applications mobiles permettent à nos équipes de vérifier la validité des cartes Handicapé", précise le porte-parole de la police David Quinaux. "En cas d’infraction, un P.-V. est dressé avec à la clé une amende de 116 euros. Mais nous appelons aussi systématiquement la dépanneuse pour faire enlever les véhicules." Ce qui porte le coût de l’infraction à près de 500 euros.

À partir de janvier prochain, les PMR n’auront plus accès gratuitement qu’aux emplacements qui leur sont réservés. Les droits dont ils bénéficient aujourd’hui pour l’ensemble des autres places payantes ne seront plus en vigueur.

Dans la réglementation actuelle, il leur faut se préenregistrer pour éviter les redevances forfaitaires. Mais ce dispositif a montré ses limites et faiblesses, selon Antoine Tanzilli. "C’est ainsi que quelque 5 000 numéros d’immatriculation sont aujourd’hui encodés dans nos bases de données pour des cartes "handicapé". Cinq mille places, c’est quasiment la capacité de parking de tout l’intra-ring !" Pour mettre fin aux abus, la RCA et la Ville ont jugé opportun de revenir à la stricte application de la législation : les PMR ne paient pas sur les places marquées Handicapé. Il ne leur sera dès lors plus nécessaire de se préenregistrer. Cette évolution a été négociée avec le comité consultatif de la personne handicapée, précise le directeur de la RCA.