Pas question de sortir les confettis et déguisements cette année, suite à la crise sanitaire. Les rassemblements en rue seront étroitement surveillés par le parquet de Charleroi et les différentes zones de police.

Dans les prochains jours et les prochaines semaines, les rues de Charleroi et de Binche - notamment - auraient dû être envahies par plusieurs milliers de personnes, déguisées ou non, équipées de confettis et de serpentins. Tout cela aurait dû avoir lieu. Mais suite à la crise sanitaire qui nous frappe de plein fouet, les différents carnavals et cortèges de la région ont été annulés…

Bien conscient de la triste situation et des répercussions que le Covid-19 engendre un peu partout, le parquet de Charleroi a tout de même tenu, ce mercredi, à rappeler que les services de police et la justice veilleront au bon respect des mesures mises en place depuis plusieurs mois. "on le sait, c’est terriblement triste de renoncer à ces festivités importantes dans le folklore local et ce n’est pas de gaieté de cœur, mais nous allons veiller au respect des règles", explique Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi. Ce dernier, comme dans certaines zones de police d'ailleurs, a été mis au courant de rumeurs annonçant de possibles rassemblements ou autres cortèges. "Nous rappelons que c’est formellement interdit. Même dans la sphère privée, c’est une seule personne extérieure à la bulle, pas plus ! Pas question donc de célébrer le carnaval chez soi. Dans la rue, c’est maximum quatre personnes qui peuvent se rassembler."

Le parquet de Charleroi compte sur la bonne volonté de tous pour éviter une propagation du virus, que ce soit à Charleroi, à Binche ou ailleurs. Les règles sont les mêmes pour tout le monde.

© van Kasteel

D’ailleurs, les verbalisations Covid-19 continuent de remplir les bureaux du parquet de Charleroi. "Pour janvier 2021, nous en sommes à environ 900 P-V dressés. Sur les dix premiers jours de ce mois de février, on comptabilise déjà 576 procès-verbaux sur l’ensemble du Hainaut", précise le procureur du Roi. La plupart des P-V sont payés et immédiatement classés, "mais certains comparaissent encore devant le tribunal."

Les déguisements et autres costumes devront donc sagement rester dans le placard jusqu’à la prochaine édition du carnaval, en 2022.