L'arrêt brutal de la saison n'a pas empêché Mehdi Bayat de poursuivre ses réunions quant la construction du nouveau stade du sporting sur les terres marchiennoises.

En usant des précautions d'usages, le patron du Sporting a poursuivi les réunions notamment avec l'intercommunale Igretec.

A ce jour, et comme le déclarait Mehdi Bayat en mai dernier, il n'y a pas de retard et l'échéance de 2024 reste d'actualité. Voici ce que déclarait l'homme fort du Sporting de Charleroi : “Le projet du stade n’est certainement pas abandonné. Au moment où je vous parle, nous avons toujours l’espoir de jouer dans ce nouveau stade au mois d’août 2024. Mais nous dépendons évidemment de la situation du Covid-19. Si l’impact est plus long, il y aura peut-être du retard. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.”

Et donc jusqu'ici tout semble rentrer dans le calendrier d'origine.