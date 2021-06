Alors que la ville de Charleroi venait de remettre un avis favorable, le ministre MR de l'aménagement du territoire Willy Borsus vient d'émettre un avis négatif compromettant une nouvelle fois le projet de l'asbl At Touba (Gilly) de créer une mosquée plus grande à Lodelinsart.

D'après nos confrères de Télésambre le refus serait dû au nombre trop élevé de plaintes émanant de certains riverains. "Lors de la première enquête publique, nous avons reçu 190 oppositions et 743 avis favorables. Ensuite, nous avons écouté les avis des riverains et après modifications, nous n'avons plus recueillis que 43 oppositions au projet. Mais le ministre a refusé notre projet, il n'y a pas de motif spécifique mais juste une sorte d'addition des plaintes. Il s'est aussi semble-t-il appuyé sur une plainte déposée par une dame du quartier qui réside à 190 m de la mosquée," a expliqué Mehdi Kinana, membre de l'Asbl "At Touba" à nos confrères.

Déçue par cette décision, l'asbl, après concertation de ces membres, n'exclut pas d'introduire un recours au conseil d'Etat. Une nouvelle déception pour le promoteur.