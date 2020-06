Au centre de délassement de Marcinelle, on est pourtant déjà prêt à accueillir le public.

À Charleroi, la Régie communale autonome (RCA) qui gère les piscines de l’Hélios et du centre de délassement de Marcinelle doit encore attendre jusqu’au 1er juillet. "Nous avions pensé qu’il aurait été possible de reprendre plus tôt" , explique Antoine Tanzilli, le directeur de la RCA. "Nous n’avons pas cessé de nous occuper des différents sites. Il faut continuer à filtrer l’eau, à vérifier les dosages de chlore, notamment. Puisque nous étions fermés au public, nous en avons profité pour faire des travaux également."

Malgré l’annonce d’une reprise des activités au plus tôt le 1er juillet, il reste des questions sans réponses.