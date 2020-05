En plus des pouvoirs organisateurs des écoles communales de Fleurus, Sivry-Rance et Aiseau-Presles, les autorités de Pont-à-Celles et Momignies ont aussi pris la décision de ne pas rouvrir les écoles ce lundi 18 mai.

La rentrée se fera donc uniquement en septembre dans ces cinq communes. L’impossibilité de respecter les mesures sanitaires, le peu d’enfants qui prévoyaient de toute façon de se présenter, le risque de contagion et le manque d’intérêt pédagogique sont, tour à tour, mis en avant par les collèges communaux.

"Les parents ont reçu ce mercredi matin un courrier leur expliquant qu'il n'y avait pas de reprise des cours à Momignies le 18 mai, pour des raisons sanitaires" , explique l'échevine Véronique Riez. "Le nettoyage des écoles, on l'organise déjà pour les garderies, mais le faire pour des cours en silo, dans nos vieux bâtiments notamment au niveau des sanitaires, ce n'est pas toujours possible. Ce qui nous gêne aussi, c'est les inégalités qui se sont creusées avec la crise et qui se renforcent entre les enfants qui viendront ou ne viendront pas à l'école. D'un côté continuer en ligne, de l'autre en classe? C'est un risque. Sans parler des enseignants qui ont une santé fragile, qui ne peuvent pas reprendre. Mais il nous reste plus de 2 mois pour préparer au mieux la rentrée de septembre, c'est mieux que le court laps de temps laissé ici." A noter qu'à Momignies, presque aucun enfant n'était annoncé pour les 1e et 2e primaires, alors que le sondage communal pour les 6e primaires montrait: 40% de retours en classe annoncés et 60% de non-retour.

La reprise ne se fera pas non plus à Pont-à-Celles, ça a été décidé ce mercredi matin. Le cumul entre l'accueil de tous les enfants, de gardienne et primaire, et la reprise des cours est impossible. "Si 50% des enfants viennent en accueil communal, l'encadrement actuel ne permet pas, au niveau du personnel notamment, de faire quoi que ça soit d'autre. Donc encore moins une reprise des cours", détaille le bourgmestre Pascal Tavier. "L’accueil des enfants reste possible en cas de nécessité, de préférence en ayant averti le personnel enseignant préalablement, via la Direction, pour des raisons d’efficacité d’organisation et de sécurité. Comme pour les autres années de l’enseignement communal, nos enseignants continueront d’être attentifs à assurer une aide spécifique aux élèves qui éprouveraient des difficultés scolaires, ou nécessiteraient un suivi particulier." Une communication plus détaillée parviendra rapidement aux parents concernés.