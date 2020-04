Avec la crise due au Covid-19 bon nombre d'activités ont été suspendues. A l'IFAPME (l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises), on a été touché de plein fouet par cet arrêt brutal des activités économiques. Toutefois l’organisme de formation de alternance qui a son siège administratif à Charleroi a décidé de revoir son mode de fonctionnement afin de permettre aux apprenants de poursuivre leur apprentissage.

Cependant, de nombreux apprentis ont dû annuler leur stage. Et s'ils avaient des promesses d'engagement, elles sont désormais souvent conditionnées à la reprise d'activité de l'indépendant ou de l'entreprise chez qui ils allaient se former...