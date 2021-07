Ce 1er juillet est officiellement le début des vacances pour beaucoup. Parallèlement à ces départs, on connaît généralement une recrudescence des vols dans les habitations.

Afin d'éviter tout désagrément au retour, Philippe Borza, Chef de Corps de la zone de police Aiseau/Presles, Châtelet, Farciennes attire l'attention des vacanciers sur le départ. "L'année dernière en raison de la crise Covid et de la limitation des déplacements nous avons connus moins de cambriolages dans les habitations mais plus dans les annexes et dépendances."