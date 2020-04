Les visites dans les homes restent interdites sur le territoire de Charleroi malgré les mesures fédérales, la Brocante des Quais, le Quartier d'Eté et la Fête de l'Amour sont annulés et le port du masque est recommandé.

La Ville de Charleroi précise: "Le mot d’ordre reste le même : « Restez chez vous » ! Les déplacements doivent rester l’exception. Tous les rassemblements, même en cercle restreint, restent uniformément interdits. Restez entre membres de la famille vivant sous le même toit !"

Et rappelle les risques pour ceux qui n'auraient toujours pas compris qu'il fallait rester chez soi : "Nous remercions chaleureusement les Carolos qui les appliquent les mesures avec résilience et discipline. Nous constatons aussi que la police doit encore trop souvent verbaliser des contrevenants et rappelons que ces inconduites peuvent faire encourir une amende allant jusqu’à 4.000 euros !"

Cependant, plusieurs points devaient être éclaircis. C'est maintenant le cas, via le communiqué de presse suivant :

Réouverture des jardineries

Néanmoins, afin de rendre le confinement un peu moins dur pour tout un chacun, le Gouvernement a pris la décision de rouvrir les magasins de bricolages et les jardineries aux mêmes conditions de sécurité que les magasins d’alimentation. Les distances de sécurité devront donc être d’application.

En parallèle, la Ville de Charleroi a entamé un dialogue avec Tibi en vue de questionner et d’envisager les modalités de réouverture progressive des parcs à conteneurs, celle-ci étant l’apanage de l’intercommunale et non de l’autorité directe de la Ville.

Maison de Repos Maisons de repos et de Soins

Le Gouvernement fédéral a autorisé la possibilité de visites au sein des maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que pour les structures d’accueil de personnes porteuses de handicap. Néanmoins, la situation reste encore extrêmement délicate au sein de ces institutions. Le personnel des MR et MRS consent, chaque jour, des efforts surhumains en faisant face aux risques et à la fatigue intense pour mettre tout en œuvre afin de contenir la propagation du virus. Aussi la Ville de Charleroi décide de ne pas autoriser les visites au sein des institutions visées par le gouvernement sur le territoire de Charleroi.

Nous comprenons que cette décision est difficile à entendre pour toutes les familles qui ont un proche auquel elles souhaitent ardemment rendre visite. Il y va néanmoins de la sécurité de tout un chacun, principalement celle de nos aînés qui sont les plus à risques.

Evénements

Le Gouvernement fédéral a aussi prononcé l’interdiction des événements dits de masse jusqu’au 31 août. Cette notion « d’événements de masse » sera précisée lors du prochain CNS, prévu le 24 avril prochain.

Au vu de ces récentes dispositions, la Ville de Charleroi a décidé :

D’annuler dès à présent les événements dont elle est l’organisatrice, prévus jusqu’au 31 août. Ainsi, la Brocante des Quais, le Quartier d’été et la Fête de l’Amour n’auront pas lieu ; De prendre position quant à la tenue d’événements organisés par des tiers durant cette même période en regard des précisions qui seront apportées par le CNS du 24 avril prochain;

« Ces annulations nous affectent évidemment toutes et tous, indique l’Echevine des Fêtes et du Folklore, mais je suis intimement persuadée que ces mesures sont nécessaires pour préserver ce qui est et reste notre priorité, notre santé à tous » .

Port du masque en tissu conseillé

Enfin, dès lors qu’une phase de déconfinement pourra être envisagée, en fonction bien sûr de l’évolution des données épidémiologiques, le gouvernement annonce que le port du masque en tissu (dit de confort) jouera un rôle important. Il est dès lors conseillé et non rendu obligatoire. Beaucoup d’entre vous en portent déjà. Il est essentiel d’être conscient que ceux-ci ne constitutent pas une protection absolue et ne dispense en aucun cas du respect de la distanciation sociale et des mesures d’hygiène de rigueur depuis le début de la propagation. De son côté, la Ville étudie plusieurs pistes en vue de contribuer à l’effort global de production de ces masques en tissu. Des informations plus précises vous parviendront dans les prochains jours.

Enfin, dès lors qu’une phase de déconfinement pourra être envisagée, en fonction bien sûr de l’évolution des données épidémiologiques, le gouvernement annonce que le port du masque en tissu (dit de confort) jouera un rôle important. Il est dès lors conseillé et non rendu obligatoire. Beaucoup d’entre vous en portent déjà. Il est essentiel d’être conscient que ceux-ci ne constitutent pas une protection absolue et ne dispense en aucun cas du respect de la distanciation sociale et des mesures d’hygiène de rigueur depuis le début de la propagation. De son côté, la Ville étudie plusieurs pistes en vue de contribuer à l’effort global de production de ces masques en tissu. Des informations plus précises vous parviendront dans les prochains jours.