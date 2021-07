Pas encore de date d’ouverture pour la piscine de Loverval

Une semaine après les inondations on s’affaire à évaluer les dégâts.

Il y a une semaine, les inondations faisaient déborder la piscine du centre de délassement de Marcinelle. Située entre les deux étangs le point d’eau se trouvait rempli d’eau boueuse et autres branches. Dès le lendemain le staff dirigeant prenait connaissance des dégâts occasionnés par ces débordements.

Ce vendredi encore, une dizaine de personnes se retroussaient encore les manches pour venir à bout des traces de boues et évaluer l’ampleur du travail encore à venir. Hélas ce travail est maintenant rendu plus difficile car les lances d’incendies destinées à amener l’eau en grande quantité afin de nettoyer le bassin ne peuvent plus être utilisées. La cause est a trouver du côté du débit important nécessaire au nettoyage. « Nous ne pouvons plus utiliser les lances à incendie car cela joue de trop sur les quantités d’eau du château d’eau. Un peu partout on signale des fuites et l’utilisation d’un tel matériel mettrait à mal les réserve d’eau de la ville, » nous communique-t-on. C’est donc avec des tuyaux d’arrosage que l’équipe tente de nettoyer l’immense piscine, un vrai travail de fourmi.

Pour ce qui est des dommages occasionnés du côté des bois. L’équipe de Patrice Delfosse, responsable forestier, ne compte plus ses heures afin de sécuriser les bords des étangs. « Nous avons beaucoup de travail et n’avons pas encore pu évaluer correctement les dégâts dans le bois. Pour l’instant nous parons au plus urgent afin que les gens puissent se promener en toute sécurité et qu’aucun arbre de tombe sur les voitures. »

Vu le travail, il est encore difficile de se prononcer sur l’ouverture aux visiteurs du site de baignade. Même s’il n’est plus possible de piquer une tête dans l’eau, les installations de la cafétéria sont ouvertes au public ainsi que le mini-golf.