Alors que plusieurs communes s'apprêtent à construire leur piscine comme à Courcelles et Les Bons Villers. A Anderlues, il y a bien une point d'eau depuis des années mais encore inaccessible au public. La cause ? Une défectuosité au niveau de la toiture qui provoque notamment de la condensation et de ce fait, le dysfonctionnement d'une partie des appareils électriques.

Avec une réfection entamée en 2008, on aurait pu penser que quelques mois voire quelques années auraient suffi pour permettre aux écoliers et sportifs des alentours de parcourir quelques longueurs. Une brève ouverture des lieux en novembre 2017 n'aura pas été suffisante pour donner espoir aux Bourlettis.

Depuis cette fermeture, il a été confirmé que le problème se situait bien au niveau de la toiture et que la commune était complètement hors de propos.

Ce 31 janvier, une avancée dans le dossier aurait pu avoir lieu si l'expert désigné par le juge avait pu rendre son rapport. Vu le nombre d'intervenants impliqués et le fait que chacun puisse contredire a reporté cette remise des conclusions.