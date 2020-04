On vous rapportait vendredi les inquiétudes des commerçants Horeca de Rive Gauche quant à leurs loyers : ils sont plus élevés en centre commercial que dans un shop, et Rive Gauche à Charleroi n'a pas encore pris de décision quant à une éventuelle baisse ou une annulation de ces loyers pour la période de fermeture. A ces inquiétudes, s'ajoutent maintenant un flot de questions concernant la réouverture potentielle.

"S'il faut laisser un mètre cinquante d'espace entre les clients, notre chiffre d'affaires va baisser et n'être que de 50 à 70% de ce qu'il était avant la crise, évidemment. Moins de tables, donc moins de clients en même temps", explique le tenancier d'un commerce Horeca de Rive Gauche. "Tout ça alors que nos charges fixes, comme le loyer ou les prêts et assurances, ne vont pas bouger. La dernière phase du 8 juin n'a pas vraiment été abordée, donc on attend de voir les mesures. Mais on a beaucoup de questions et d'inquiétudes, évidemment."