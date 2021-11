Dès le départ, Dylan contestait avoir violé son ex-compagne, dont il était séparé depuis quelques mois, le 3 septembre 2020. "Il s’agissait d’une relation sexuelle sur fond d’un jeu de rôle. J’ai eu une relation sexuelle avec elle. J’avais commencé par lui faire des massages et elle s’est retournée pour se mettre sur le dos. Je jouais au violeur", avait expliqué le jeune homme.

Mais Laura (prénom d’emprunt) évoquait bien un viol, alors qu’elle venait de monter dans sa chambre pour aller se reposer. D’ailleurs, deux jours après les faits, cette dernière avait porté plainte à la police, avec le soutien de son compagnon qui travaillait lorsque Dylan s’est rendu au domicile de son ex pour aller conduire son enfant à l’école.

Si les dires de Laura laissaient peu de place au doute, les messages de regrets envoyés par Dylan à la victime confortaient la thèse d’un viol. Une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire était requise. Pour sa première condamnation judiciaire, Dylan écope de 37 mois de prison avec un sursis probatoire.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.