En 2019, Pascal et la mère de ses enfants vivent encore sous le même toit. Pourtant, le couple est séparé. Ce qui n’empêche pas Pascal de contrôler les moindres faits et gestes de son ex. Lorsque cette dernière refuse - légitimement - de donner son téléphone à Pascal, elle subit de nombreux coups.

Le fils du couple, âgé de 16 ans, décide d’intervenir pour aider sa mère et reçoit, à son tour, de nombreux coups de poing de son père.

Pascal est également poursuivi pour harcèlement et des menaces sur son ex-compagne. Ne supportant pas de la voir refaire sa vie de son côté, Pascal nuit à sa tranquillité. Ce dernier exécute même ses menaces en brûlant des sacs à l’intérieur de la maison.

Une peine de deux ans de prison a été requise par le parquet. Jugement le 11 mai.