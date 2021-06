Pascal reçoit un coup de couteau dans la cuisse : Cindy prétend avoir voulu le désarmer Charleroi Lee Colonius Difficile de savoir ce qu’il s’est réellement passé le 23 janvier 2020 lors d’une énième dispute conjugale. Pascal évoque un coup de couteau volontaire, mais Cindy estime que ce n’est pas le cas… © D.R.

La relation entre Pascal et Cindy fut pour le moins chaotique. Dès le début de l’histoire d’amour, la violence et la toxicomanie de Pascal ont régné. Le 23 janvier 2020, à Châtelet, Pascal a menacé Cindy de la planter avec un couteau. Cette dernière affirme s’être défendue, en tentant de désarmer son compagnon de l’époque. "Je n’osais même pas lui tourner le dos. J’étais effrayée et tétanisée", confie-t-elle au tribunal.



De l’aveu même du parquet, on ne saura probablement jamais ce qu’il s’est passé lors de cette scène. Ce qui est certain, c’est que Pascal a été victime d’une blessure à la cuisse, provoquée selon lui par un acte volontaire de Cindy. Une mesure probatoire est requise contre Cindy.



Pascal, poursuivi pour menaces et port d’un couteau, risque d’être condamné par défaut à un an de prison. Jugement le 10 septembre.