© It's me Neosiam/Pexels

L. C.

Et selon ses dires, la victime aurait une part de responsabilité dans les faits. "Elle est venue chez moi pour acheter une babiole. Je n’ai pas voulu la reconduire chez elle et je lui ai dit de prendre un taxi. Elle a refusé de sortir chez moi et elle a commencé à se déshabiller pour déféquer dans le salon", explique Jean-Philippe.

La victime, reconnue atteinte d’un lourd handicap à 100%, est miraculeusement parvenue à donner l’alerte, en pleine rue. "Elle saignait abondamment de la bouche et avait des dents cassées." Les policiers ont relevé sur le corps de la femme plusieurs traces de coups, dont 12 hématomes. Pour le parquet, ce premier élément contredit la version relatée par Jean-Philippe. "Le second élément est évidemment que la victime avait les vêtements remplis d’excréments. Ce qui confirme qu’elle s’est faite dessus, sous l’effet du stress. Si elle l’avait fait, elle aurait enlevé ses vêtements et il n’y aurait pas eu d’excréments", rétorque le parquet.

Pendant ce temps, Jean-Philippe a été interpellé, couché dans son lit, en train de ronfler comme si de rien n’était. Connu pour sept antécédents de roulage et deux condamnations correctionnelles pour des faits de violence, ce dernier risque une peine de 18 mois de prison avec un sursis probatoire.

Me Poisson, à la défense, plaide pour le sursis simple en confirmant que son client a mal réagi, mais qu’il n’a pas asséné de coups de poing. Jugement le 21 mars.