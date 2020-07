Il y a six mois, Gosselies culbutait dans l’effroi. Patrick Nakars, 47 ans, figure très connue et très appréciée dans l’entité, était retrouvé mort dans une ruelle tout près de chez lui. Il avait une balle dans le cœur et une autre dans la tête. Ces deux coups de feu ont été tirés le 1er février vers 16 h 30.

À l’époque, le parquet n’écartait aucune thèse, y compris celle du suicide. Aujourd’hui, l’instruction touche à sa fin, il reste quelques vérifications à orchestrer. Mais c’est bien la thèse du suicide qui est clairement privilégiée. Techniquement, cela sous-tendrait que la première balle, portée au cœur par exemple, n’aurait pas instantanément tué Patrick Nakars.

Isabelle, l’épouse du défunt, ne peut y croire. Et pas seulement parce que, pour elle, deux balles portées vers soi à de tels endroits vitaux n’est pas concevable : "Jamais il ne nous aurait fait cela. Il était très protecteur. Nous étions ensemble depuis quinze ans, nous nous sommes mariés il y a deux ans. Nous avions trois filles et nous projetions d’avoir un bébé. J’ai aussi quatre autres enfants issus d’une autre union. C’est lui qui les a élevés. Et puis, une balle, puis directement ressentir la douleur, puis tirer une deuxième : ça, jamais ! Il n’avait peur de rien mais dès qu’il avait un petit bobo, c’était le drame."

(...)