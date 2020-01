Il n’y aura pas de campagne de fouilles au service patrimoine.

Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.

Quand un nouveau gouvernement arrive, c’est parfois tout l’inverse qui se passe dans les cabinets.

Les travailleurs qui ont fait l’expérience d’un changement d’exécutif sont bien placés pour le savoir. Des équipes font le vide au moment de leur départ, ne laissent rien à leurs successeurs qui doivent tout reprendre à zéro.

Au conseil communal de Charleroi, l’ancien échevin du Patrimoine Mohamed Fekrioui (CDH) s’est défendu d’avoir voulu priver sa ville du fruit de son travail. Au contraire : dans l’échange quelque peu viril qu’il a eu avec Thomas Parmentier, héritier de la compétence, il a rappelé avoir consacré trois heures de son temps à l’informer de l’état des dossiers. "Quid du lien entre patrimoine et tourisme, vu que vous gérez les deux ?" lui a-t-il demandé. Et puis, "qu’avez-vous fait des fiches d’état sanitaires établies pour tous les biens classés ?" Au ton de ses réponses, Parmentier n’a manifestement pas aimé les questions. "Liaison entre patrimoine et tourisme ? Il suffit de regarder le programme saisonnier de la Maison du Tourisme. Fiches d’état sanitaire ? Je ne les ai jamais reçues ni de l’administration, ni du précédent cabinet !" Il n’en fallait pas plus pour faire bondir de sa chaise Mohamed Fekrioui. "Les fiches ont été remises au bureau communal d’études où elles doivent toujours se trouver" a lancé l’ex-échevin. Voilà qui évitera une nouvelle campagne de fouilles.

On s’en souvient : en 2015, le dossier du Quai 10 s’était mystérieusement égaré dans les méandres de l’hôtel de ville, il n’avait été récupéré qu’au terme d’une longue recherche, sous la pression du Feder qui devait libérer les subventions.