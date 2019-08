- "Patrouilleur 50 pour GM2."

- "On a entamé les quais de la gare du Sud."

- "On vient te rejoindre. ROGER."

Je suis en patrouille avec Eric et Marc (prénoms d’emprunt). Depuis la banquette arrière de la voiture de police banalisée, j’observe ces deux agents de la sécurité routière. On vient de démarrer du parking de la tour de police de Charleroi, il est huit heures du matin et la première unité qui couvre le shift 7-15 est déjà dans les rues de l’hypercentre. "Appliquer la tolérance zéro pour les voitures mal garées, c’est une demande de la Ville", m’explique Marc, l’inspecteur principal. "Ils font des efforts pour les voiries, il faut que les gens en fassent autant. Mais ce n’est pas toujours facile comme boulot, on est mal vu, parce qu’on prend de l’argent aux gens, parfois à des gens qui ont du mal à finir leur mois."

Devant l’Irish, au boulevard Tirou, le combi qui nous précède s’arrête. Une personne âgée dans sa voiture est à l’arrêt devant la zone piétonne, c’est interdit. Quelques mètres plus loin, une Mercedes est [...]