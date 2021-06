© So You / Belga

Mercredi, Sébastien Brohette qui tient le So You sur la place de la Digue, un "café de jeunes" branché à la ville basse, a reçu un arrêté de police signé de la main du bourgmestre. Les 25, 26 et 27 juin, il est tenu de fermer son établissement à 20 heures "pour cause de trouble à la sécurité et à la salubrité publique".

"Ce n'est pas raisonnable, l'arrêté explique que je n'ai pas respecté les règles sanitaires et m'oblige donc à fermer temporairement, alors que dimanche les règles qu'ils me reprochent justement de ne pas avoir respecté ne seront plus d'application", nous explique-t-il. Avec son avocat, il a contesté la décision du bourgmestre ce jeudi, et si rien ne change, il examinera l'opportunité d'attaquer la Ville de Charleroi en demandant des compensations. "Mais l'arrêté prévoit que si je veux contester, je dois aller en recours au Conseil d'État... C'est très bien, mais jamais je n'aurai de réponse du Conseil d'État avant dimanche. Et le mal sera fait."

Que lui reproche exactement la Ville de Charleroi? Eh bien plusieurs préventions, PV à l'appui, sont reprises dans l'arrêté de trois pages (...)