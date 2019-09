Ce petit traité de l'art boulanger, 208 pages, 28.90€, s'est donné comme premier objectif de "donner envie de refaire son pain à la maison". Avec le photographe Jean-Pierre Gabriel, avec qui l'homme fort du socialisme wallon et bourgmestre de Charleroi partage la passion du pain, ils se sont attachés ces deux dernières années à documenter, écrire, décrire et raconter le pain artisanal, sous toutes ses formes et tous ses goûts.





"Il y a une partie théorique, au début du livre, parce que le pain n'est pas comme la patisserie, on ne peut pas simplement appliquer une recette", dit Paul Magnette. "Le pain, c'est très intuitif, on a un rapport avec le levain, il faut connaître les petits trucs des bons boulangers." Et justement, des bons boulangers, il en a suivi plusieurs. Roland Feuillas, par exemple, célèbre artisan français, qu'il est allé suivre à Cucugnan pour l'assaillir de questions. Mais aussi Alain Coumont (fondateur du Pain Quotidien) ou le lillois Alex Croquet.





© van Kasteel







"Faire du bon pain soi-même, ce n'est pas si dur", c'est un peu le résumé de l'ouvrage. "Ce qu'il faut, c'est des bonnes farines, de chez nous par exemple. J'ai mis quelques bonnes adresses en fin de livre, il faut par exemple savoir que la Wallonie est le premier producteur d'épeautre."





Après la partie théorique et historique, très utile pour en apprendre plus sur l'origine du pain, sa présence dans notre alimentation, place à quelques recettes : le pain au levain (et la recette de Paul Magnette pour un levain réussi) d'abord, à la levure ensuite. "On a fait du pain au levain, sans levure, pendant près de 6.000 ans", explique ainsi l'auteur. "On ne sait pas trop qui a inventé le pain, moi je l'appelle Aziza, une jeune égyptienne. On sait que ça nous vient du Nil, où ils faisaient des galettes plates, non fermentée. Sans doute qu'un jour Aziza a oublié de cuire sa galette, qui a gonflé, et... qu'elle a osé la cuire. Et tout le monde a tellement adoré ça que l'Egypte est devenu le pays des mangeurs de pain, comme dit Hérodote."





Tourte de seigle, pains briochés, pita, baguette tradition, petit épeautre et bien d'autres voient leur préparation détaillée. Et, quand nécessaire, ponctuée de notes qu'a prises Paul Magnette durant les dix dernières années. "On peut faire son pain dans un bête four électrique, par exemple. Si on a peur qu'il y ait des variations de température, moi j'aime mettre ma pâte dans un tajine, ça aide à stabiliser. Et puis après 20 minutes, je découvre pour que la croûte se forme bien."





"Le chant du pain, c'est une référence au bruit qu'il fait quand on le sort du four", dit Paul Magnette, "avec le choc thermique, la croûte craque et laisse s'échapper le gaz, ça fait un craquement et un sifflement magnifique. Ca, si on ne fait pas son pain soi-même, on ne l'entendra jamais."