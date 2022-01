Au-delà du contexte général de la pandémie de coronavirus, les inondations du 15 juillet resteront l’événement le plus marquant de cette année 2021. Passé le choc, la Wallonie a décidé d’agir au-delà du traumatisme et des réparations d’urgence, en débloquant des fonds pour mettre en place des outils et procédures, dans chaque commune wallonne, afin d’éviter que le pire ne se reproduise.