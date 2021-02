Cela fait déjà quelque temps qu’Alexandre Amaury, grand passionné de mode, envisageait de lancer son propre projet. "Le concept est né quand j’avais sorti une première collection reprenant un logo avec écrit "Welcome to Pays Noir", dans une thématique rétro vintage qui me tient vraiment à cœur", déclare-t-il.

Alexandre est un jeune carolo qui aime sa ville. Il est impliqué dans pas mal de projets pour faire évoluer la région. "Charleroi est dans une "bonne vibe". C’est ce qui m’a donné envie de lancer mon propre projet. J’ai toujours aimé les vêtements et la mode en général. J’ai une réelle passion pour tout ce qui est vintage, rétro" ajoute Alexandre. Avec ce nouveau concept, il a voulu combiner son amour pour Charleroi et son univers old school qui intègre dans ses créations.

La marque "Pays Noir" s’adresse à tout les amoureux de la Ville de Charleroi qui comme Alexandre Amaury aiment et défendent leur région. "Notre ville est beaucoup critiquée et trop souvent mise dans l’ombre. Je trouve que porter fièrement des vêtements avec des designs colorés montre notre appartenance pour Charleroi et prouve l’amour qu’on lui porte".

De plus, Alexandre est aussi un grand fan de basketball. "Je travaille depuis deux ans maintenant au Spirou Basket. J’ai fait le choix de représenter le logo du film Space Jam pour faire un clin d’œil à ce monde dans lequel je m’épanouis".

La boutique en ligne sera ouverte dès ce dimanche.