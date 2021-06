Avec la crise sanitaire et tout ce qui en découle (impossibilité de trouver un job, achat d'un PC et d'une connexion obligatoires, frais supplémentaires médicaux ou psychologiques), les CPAS s'attendent à recevoir de nombreuses demandes d'aide de jeunes jusque là inconnus de leurs services. C'est la raison pour laquelle la ministre a débloqué, pour Charleroi, 999.046€ de "fonds d'aide sociale Covid-19 pour les jeunes (18-25 ans) et les étudiants".

Le CPAS prendra en charge les différents dossiers et pourra attribuer une série d'aides: premier loyer, caution locative, achat de frigo ou de machine à laver, d'un ordinateur, prise en charge des frais d'abonnement Internet et GSM, frais de transport, achat de vêtements, frais de bien-être (du psy à la séance de yoga), frais médicaux, achat d'un vélo ou aide pour obtenir le permis de conduire, accès à la culture (spectacles, événements, etc.), accès au sport...

"Outre ces 6 mesures générales, nous avons ajouté certaines mesures plus spécifiques pour venir en soutien de jeunes dans leur parcours de formation et/ou d’étude", précise le CPAS de Charleroi : cours particuliers, paiement du minerval, hébergement en internat, stages en Belgique ou à l'étranger, accès à des formations uniquement proposées par le secteur privé (gardiennage, chauffeur poids-lourd, etc.), incitant financier de 30€/semaine pour suivre des formations qualifiantes.

Les antennes sociales du CPAS sont prêtes à accueillir les jeunes et étudiants qui ont besoin d'aide. "Il serait insupportable qu’un jeune reste dans ses difficultés ou ne puisse mener à bien ses études et projets par manque d’information sur les aides qui sont actuellement disponibles", souligne le président, Philippe Van Cauwenberghe.