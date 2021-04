Trois des sept broyeurs à métaux de Wallonie se trouvent en région carolo

Avec trois des sept broyeurs de métaux de Wallonie actifs dans son arrondissement, Charleroi s’impose comme la capitale du recyclage : Comet Sambre à Châtelet, Derichebourg à Marchienne et Keyser à Courcelles trient, séparent et récupèrent les métaux sur les épaves, déchets électroniques et autres résidus ferreux et non ferreux. L’agence wallonne de l’Air et du Climat chiffre l’impact sanitaire et environnemental à 986 millions pour le sud du pays.